Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Schlussendlich in Polizeigewahrsam

Kehl (ots)

Der Abend eines 34-Jährigen endete am Mittwoch schlussendlich im Polizeigewahrsam. Gegen 19:30 Uhr wurden die Beamten in einen Imbiss in der Hauptstraße gerufen, da das Mobiltelefon des Mittdreißigers seinen Angaben zufolge gestohlen wurde. Bei Eintreffen der Beamten konnten sie den aufgebrachten Mann mit einer offenbar selbst zugefügten Schnittwunde an der Hand antreffen. Nach einer kurzen medizinischen Versorgung durch Rettungskräfte und der Aufnahme des Sachverhalts begab sich der 34-Jährige mehrfach in drohender Weise in Richtung des Lokals und der dortigen Mitarbeiter und Gäste, sodass dem augenscheinlich Alkoholisierten ein Platzverweis erteilt wurde. Nur wenig später wurde die Polizei erneut alarmiert. Der Mittdreißiger hatte den Platzverweis offensichtlich ignoriert und die im Imbiss befindlichen Personen mit einem Messer bedroht, was dazu führte, dass die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen mussten. /ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell