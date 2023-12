POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Ermittlungen nach Bedrohung eingeleitet

Gaggenau (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr an einer Ampelanlage der B462 bei Hörden in Richtung Rastatt. Aufgrund der roten Lichtzeichenanlage bremsten ein Renault-Fahrer und ein BMW-Fahrer ab, ein dahinterfahrender 38-jähriger Mercedes-Fahrer soll den Bremsvorgang nicht rechtzeitig erkannt haben, sodass er dem Renault auffuhr. In der Folge dessen soll der Renault auf den BMW ...

