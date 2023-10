Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann entblößt sich und belästigt 17-jährige

Kaiserslautern (ots)

Am Nachmittag des 20. Oktober 2023 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Kaiserslautern darüber informiert, dass ein Mann sich in der RE 4124 entblößte und vor einer Frau an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Bei Einfahrt des Zugs konnten die Bundespolizisten den Mann vorläufig festnehmen. Ebenfalls vor Ort konnten die Polizisten die junge Frau antreffen. Die 17-jährige Deutsche schilderte den Polizeibeamten, dass der 41-jährige Italiener sein Geschlechtsteil entblößte und anschließend daran manipulierte. Daraufhin wählte die Jugendliche den Notruf. Der Mann wurde der Dienststelle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Kaiserslautern zugeführt. Bei der Durchsuchung wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Diese wurde von den Polizisten beschlagnahmt. Die Mutter der Geschädigten holte die Jugendliche auf der Dienststelle ab. Der Mann wurde nach Abschluss der Sachverhaltsaufnahme entlassen. Gegen den 41-jährigen Italiener wurden Strafverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen, sexueller Belästigung und dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

