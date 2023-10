Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Drei Haftbefehle am Bahnhof in Neustadt an der Weinstraße vollstreckt

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Abend des 20. Oktober 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Neustadt an der Weinstraße einen 65-jährigen Deutschen. Bei der Kontrolle stellten die Bundespolzisten fest, dass gegen den Mann drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Frankenthal wegen Hausfriedensbruch bestanden. Da der 65-jährige die Geldstrafe von 1.714,50 EUR nicht bezahlen konnte, wurde er von den Polizisten in die Justizvollzugsanstalt Frankenthal eingeliefert.

