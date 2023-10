Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann randaliert und greift Bundespolizisten an

Langenlonsheim/Bad Kreuznach (ots)

Am 19. Oktober 2023 um 01:10 Uhr schlug ein 25-jähriger Deutscher am Bahnhof Langenlonsheim eine Scheibe des Bahnhofsgebäudes ein. Ein Zeuge, der die Tat beobachtete, informierte daraufhin das Bundespolizeirevier Bad Kreuznach über den Vorfall. Als die Bundespolizisten am Bahnhof ankamen, konnten sie den 25-jährigen auf Bahnsteig 1 antreffen. Der Mann räumte die Tat ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Nachdem die Sachverhaltsaufnahme abgeschlossen war, erhielt der Deutsche einen Platzverweis für den Bahnhof. Daraufhin verließ der Mann zunächst den Bahnhof. Wenige Minuten später konnten die Polizeibeamten beobachten, wie der 25-jährige erneut Richtung Bahnhof lief. Die Streife sprach den Mann an, dieser weigerte sich den Bereich zu verlassen und verhielt sich sehr aggressiv. Die Polizisten nahmen den Deutschen daraufhin in Gewahrsam, fesselten ihn und verbrachten ihn mit dem Dienstauto zum Bundespolizeirevier Bad Kreuznach. Auf der Fahrt griff der Mann einen Bundespolizisten an. Er versuchte dem Polizisten mehrmals einen Kopfstoß zu versetzen. Der Angriff konnte durch den Beamten abgewehrt werden. Daraufhin spuckte der Deutsche in Richtung des Polizisten. Als die Streife in Bad Kreuznach ankam, leistete der Mann weiterhin massiven Widerstand und versuchte immer wieder die Bundespolizisten anzugreifen. Nach Rücksprache mit einem Arzt wurde der 25-jährige in der Rheinhessen Fachklinik in Alzey untergebracht. Die Polizisten und der Deutsche blieben unverletzt. Gegen den Mann werden Verfahren wegen Sachbeschädigung und dem Tätlichen Angriff auf Polizeibeamte eingeleitet.

