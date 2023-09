Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigungen an Begegnungsstätte

Northeim (ots)

Hardegsen, OT Gladebeck, Weinbergstraße

Samstag, 16.09.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 17.09.2023, 08:00 Uhr

HARDEGSEN(da) - Unbekannte haben nach ersten Erkenntnissen vermutlich in der Nacht zu Sonntag (17.09.) zunächst in der Begegnungsstätte des Verschönerungs- und Heimatverein Gladebeck gefeiert und später auch randaliert. So wurden Glasflaschen zerschlagen und in der Grillstätte unter anderem eine Sitzgarnitur sowie diverse Rundhölzer verfeuert. Leichter Brandschaden entstand auch an der Dachkonstruktion der Schutzhütte.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Nörten-Hardenberg zu melden, Tel.: 05503-915230.

