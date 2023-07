Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskonflikt eskaliert - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Am Sonntagabend, dem 09. Juli 2023, kam es, angefangen in der Kahlaischen Straße, zu einem Verkehrskonflikt, welcher sodann in der Ammerbacher Straße mit einem körperlichen Übergriff durch einen männlichen Fahrer eines Pkw Mercedes gegenüber einer Radfahrerin (wir berichteten am 10. Juli 2023) mündete. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer laufen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder gar dem unbekannten Täter machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Jena mit Nennung des Aktenzeichens 0176999/2023 zu melden. Die Erreichbarkeit ist telefonisch unter 03641 81 0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de gegeben.

