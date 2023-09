Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Ladendiebstähle am Freitag

Northeim (ots)

Northeim, Grafenhof

Freitag, 15.09.2023, 16:10 Uhr

NORTHEIM(da) - Zwei 21 und 22 Jahre alte Frauen aus Ungarn wurden am Freitagnachmittag (15.09.23) durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie mehrere Bekleidungsstücke in eine Tasche steckten und den Kassenbereich passierten, ohne zu bezahlen. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die mitgeführte Tasche vorab präpariert wurde, um eine Auslösung des Alarms zu verhindern. Zudem befanden sich in der Tasche auch Bekleidungsstücke aus einem anderen Geschäft, der Gesamtwert der Waren belief sich auf ca. 100EUR. Die beiden Frauen werden sich nun wegen gewerbsmäßigem Diebstahl zu verantworten haben.

Ein weiterer Ladendiebstahl ereignete sich bereits zuvor gegen 09:50 Uhr in der Rückingsallee. Hier versuchte ein leicht alkoholisierter 32-jähriger Northeimer Spirituosen und Tabakwaren zu entwenden und wurde dabei ebenfalls beobachtet. Da der Mann zudem ein Tierkörperabwehrspray mit sich führte, wurde ein Verfahren wegen Diebstahl mit Waffen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell