Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Frau mit rund 2,6 Promille unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise wurde eine Frau in Sindelfingen am Donnerstag beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt. Eine Zeugin meldete der Polizei gegen 17:00 Uhr, dass ein Fahrzeug auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Sindelfingen Schlangenlinien fahre und fuhr ihr daraufhin bis nach Sindelfingen nach. Im Bereich eines Parkplatzes an der Schwertstraße in Sindelfingen konnte das Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei der Fahrerein einen Wert von rund 2,6 Promille, weshalb sich die Frau in der Folge in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen musste. Außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und sie muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell