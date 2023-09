Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beschilderung der Mitfahrerbank in der Braunschweiger Straße in Bad Gandersheim entwendet

Bad Gandersheim (ots)

In der Zeit von Freitag, den 01.09.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, den 03.09.2023, 12:00 Uhr, entwendeten der oder die bislang unbekannten Täter, die angebrachten Beschilderungen der Mitfahrerbank in der Braunschweiger Straße in Bad Gandersheim. Der entstandene Entwendungsschaden der Schilder beläuft sich auf ca. 150,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem PK Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.(ros)

