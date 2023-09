POL-NOM: Gasaustritt bei Tankstelle

Northeim (ots) - Moringen und Northeim Freitag, 15.09.23 MORINGEN/NORTHEIM(da) - Neben der bereits gemeldeten Unfallflucht in Sudheim (siehe unsere Meldung vom 17.09.2023, 07:13 Uhr) beschäftigen mehrere weitere Verkehrsunfallfluchten am vergangenen Freitag (15.09.) den Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Northeim. In der Langen Straße in Moringen entstand zunächst zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr ein ...

mehr