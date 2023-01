POL-OG: Gernsbach, Scheuern, Muggensturm - Wohnungseinbruchsdiebstähle über den Jahreswechsel

Lahr (ots) - Eine bislang unbekannte Person soll in der Silvesternacht einen Mann vor einer Bar in der Vogesenstraße attackiert haben. Der 36-Jährige befand sich laut seinen Schilderungen gegen 3 Uhr vor der Lokalität in einem Gespräch mit einer Frau, als sich ihm der Täter von hinten genähert und seitlich ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Mittdreißiger sei in Folge dessen eine dortige Treppe heruntergefallen. ...

