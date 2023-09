Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Unfallfluchten am Wochenende

Northeim (ots)

Moringen und Northeim

Freitag, 15.09.23 MORINGEN/NORTHEIM(da) - Neben der bereits gemeldeten Unfallflucht in Sudheim (siehe unsere Meldung vom 17.09.2023, 07:13 Uhr) beschäftigen mehrere weitere Verkehrsunfallfluchten am vergangenen Freitag (15.09.) den Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Northeim.

In der Langen Straße in Moringen entstand zunächst zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500EUR. Hier touchierte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken den linken hinteren Radkasten eines geparkten Ford Focus.

Zwischen 10:20 Uhr und 14:00 Uhr wurde ein in Moringen im Taubenweg am Fahrbahnrand geparkter VW Golf an der rechten Front beschädigt, der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf 3.000EUR.

Zu guter Letzt wurde in Northeim auf einem Parkplatz im Nordhäuser Weg zwischen 16.00 Uhr und 19:45 Uhr ein blauer Ford Focus am Kotflügel vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug hinten links beschädigt, hier beläuft sich der Schaden auf ca. 500EUR.

In allen Fällen bittet die Polizei Northeim Zeugen, sich unter Telefon 05551-70050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell