POL-OG: Gengenbach - Fahrerflucht nach Verkehrsunfall

Offenburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags kam es zu einem Einbruchsversuch in einem Wohnhaus in der Droste-Hülshoff-Straße. Die Bewohner wurden gegen 3:30 Uhr durch Geräusche geweckt und bemerkten zwei Personen, die versuchten, in das Haus einzudringen. Nachdem die Einbrecher entdeckt wurden, flüchteten sie unerkannt. Die ungebetenen Besucher hatten sich zuvor offenbar an Fährrädern, ...

