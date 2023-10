Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: In Wohnhaus eingebrochen

Linz am Rhein (ots)

Die Abwesenheit der Hauseigentümerin nutzten unbekannte Täter am Sonntagnachmittag und stiegen in ein Wohnhaus in der Straße Am Sändchen ein. Die Täter gelangten Zugang zu dem Haus durch Aufhebeln eines Kellerfensters von einer straßenabgewandten Seite. Im Hause durchwühlten sie das Mobiliar und entwendeten Bargeld und Schmuck. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz am Rhein, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp

