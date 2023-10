POL-PDNR: Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Linz am Rhein (ots) - Am Sonntagnachmittag meldete ein Zeuge der Linzer POlizeiinspektion einen beschädigten Verteilerkasten der Telekom in der Saarlandstraße Ecke Auf der Gasse. Anhand der Spurenlage mutmaßt die Polizei eine Beschädigung durch eine Kollision mit einem Pkw. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll ...

