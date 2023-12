POL-DA: Rüsselsheim: Katalysator abmontiert und gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Groß-Gerau (ots) - Groß-Gerau. Am Mittwoch (06.12.23) zwischen 11:00-11:20 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Skoda, welcher vor dem Eingang des Toom-Baumarktes in Groß-Gerau (Helvetia Parc) abgestellt war. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 2500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation ...

