Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Kabeltrommeln mit Kupferdraht entwendet/Sechs Verdächtige festgenommen

Gorxheimertal (ots)

Am Dienstagabend (12.12.), kurz vor 19.30 Uhr, verluden mehrere Männer zwei auf einem Grundstück in der Hauptstraße in Trösel für Baumaßnahmen bereitgestellte Kabeltrommeln samt aufgerolltem Erdkabel aus Kupfer in einen Transporter und flüchteten mit ihrer Beute vom Tatort. Die Kabeltrommeln haben ein Gewicht von mehreren hundert Kilo. Zeugen bemerkten die Tat und verständigten umgehend die Polizei.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung wurde das Fahrzeug mit Unterstützung des Polizeireviers Weinheim gestoppt. Die Beamten nahmen sechs Tatverdächtige im Alter zwischen 20 und 49 Jahren vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls ein. Die Ermittlungen dauern an. Zudem prüfen die Ermittler, ob die Männer noch für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommen.

