Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf, Unfallflucht nach riskantem Überholen - Lembruch, Gülletransporter landet im Graben ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Verkehrsunfallflucht nach riskantem Überholen

Am heutige Morgen um 08:10 Uhr überholte ein VW trotz Gegenverkehr eine Fahrzeugkolonne auf der B 51 zwischen Barnstorf und Schmolte. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste ein 59-jähriger Alfa Romeo Fahrer, welcher in Richtung Barnstorf unterwegs war, eine Vollbremsung machen. Eine 46-jährige Skoda-Fahrerin fuhr auf den Alfa Romeo auf. Der VW-Fahrer flüchtete jedoch weiter in Richtung Twistringen, wobei er wieder mehrfach Fahrzeuge riskant überholte. Zeugen haben versucht, ihn durch Lichthupe auf den Unfall aufmerksam zu machen, was keinen Erfolg brachte. An den beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden, ca. 8000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die auf der genannten Strecke einen dunklen VW bei riskanten Überholmanövern beobachtet haben, sich unter Tel. 05442/804770 zu melden.

Diepholz - Verkehrsunfall

Gegen 11.20 Uhr wollte gestern ein 45-jähriger Pkw-Fahrer von der Heeder Dorfstraße nach links in den Kirchweg abbiegen. Eine nachfolgende 25-jährige Pkw-Fahrerin wollte überholen, erkannte das Abbiegen zu spät und beide Fahrzeuge kollidierten. Die 25-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 12500 Euro.

Lembruch - Gülletransporter im Graben

Gegen 07.20 Uhr heute Morgen geriet ein Gülletransporter in der Wagenfelder Straße bei Gegenverkehr nach rechts in den aufgeweichten Seitenraum und kippte auf die Seite in den Graben. Der 65-jährige Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Der Gülletank wurde beschädigt und ein Teil der Gülle lief aus. Die Wagenfelder Straße mus/musste für die zeitaufwendige Bergung voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

Sulingen - Ladendiebe

Gleich drei Ladendiebe haben gestern gegen 19.50 Uhr aus einer Tankstelle in der Friedrich-Tietjen-Straße Tabak und Alkohol entwendet. Die drei ca. 165 und 180 cm großen Männer betraten den Verkaufsraum der Tankstelle. Einer von ihnen lenkte die Angestellte ab, während die beiden anderen Täter Tabak und Alkohol einsteckten. Anschließend verließen sie, ohne zu bezahlen, den Verkaufsraum und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Borstel - Container aufgebrochen

Im Laufe des letzten Wochenendes von Freitag bis Montag haben Unbekannte auf einer Baustelle im Bockhoper Weg zwei Container eines Energieversorgers aufgebrochen. Die Diebe entwendeten rund 50 Meter Kupferkabel. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bassum - Verkehrsunfall

In der Osterbinder Straße übersah ein 18-jähriger Pkw-Fahrer gestern gegen 19.50 Uhr eine Rechtskurve, sein Pkw geriet auf Laub ins Rutschen und prallte anschließend gegen einen Baum. Der 18-Jährige hatte Glück und wurde nicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 7000 Euro.

Syke - Verkehrsunfall

In der Ristedter Hauptstraße sind gestern gegen 07.50 Uhr zwei Pkw kollidiert. Dabei wurde ein 25-jährige Fahrer leicht verletzt. Ein 67-jähriger Pkw-Fahrer war von Lerßen in Richtung Ristedt unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Es kam zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw eines 25-jährigen Fahrers. Nach dem seitlichen Zusammenprall geriet der 25-Jährige von der Straße und prallte gegen einen Baum. Der Rettungsdienst versorgte den 25-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 25000 Euro.

Weyhe - Einbrüche

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag gegen 0.40 Uhr in der Gutenbergstraße auf einem Firmengelände zwei Transporter aufgebrochen. Die Diebe entwendeten spezielles Werkzeug im Wert von 12000 Euro. In der Zeit zwischen 08.00 und 08.30 Uhr brachen Unbekannte an der Dreyer Straße in Höhe des Pendlerparkplatzes in einen Schuppen ein und entwendeten ebenfalls Werkzeuge im Wert von 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

