Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Eydelstedt, Pkw gegen Baum - Bruchh.-Vilsen, Radfahrer lebensgefährlich verletzt ---

Diepholz (ots)

Eydelstedt - Verkehrsunfall

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer verlor gestern gegen 20.15 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen Baum. Der 23-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er war auf der Straße Donstorf in Richtung Barver unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße geriet und gegen den Baum prallte. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Totalschaden.

Bruchhausen-Vilsen - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein 67-jähriger Radfahrer ist gestern bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Bahnhofstraße lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 67-Jährige mit seinem unbeleuchteten Fahrrad die Fahrbahn im Kreisverkehr. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin fuhr von der Ostlandstraße in den Kreisverkehr und kollidierte mit dem Radfahrer. Durch die Kollision und den Sturz wurde der 67-Jährige schwer verletzt. Er wurde vom Notarzt versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-jährige Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt, sie erlitt einen Schock und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell