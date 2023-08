Polizei Hagen

POL-HA: Hagener behindert Verkehrsregelung der Polizei während eines Rettungshubschraubereinsatzes

Hagen-Boele (ots)

Nach einem schweren Unfall auf der Schwerter Straße (s. Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5578112 ) verhielt sich ein Hagener am Donnerstag (10.08.) hoch aggressiv und ging einen anderen Verkehrsteilnehmer an. Während Polizisten gegen 14.30 Uhr den Verkehr in die Feldmühlenstraße ableiteten, um die Landung eines eintreffenden Rettungshubschraubers zu ermöglichen, wurden sie auf den 67-Jährigen aufmerksam. Er stieg aus seinem Mercedes aus und lief zu einem hinter ihm befindlichen Auto. Dort brüllte er den Fahrer lautstark an, trat sehr nah an die Fahrzeugtür und gestikulierte wild umher. Der Mercedes des Hageners befand sich hierbei als erstes in der Schlange, sodass sich der Verkehr durch sein Verhalten weiter anstaute und nicht weiter abgeleitet werden konnte.

Als die Polizisten den aufgebrachten Mann ansprachen, zeigte er sich sehr aggressiv und kam mehrfach wild gestikulierend auf eine Beamtin zu. Obwohl er auf die einzuhaltende Distanz hingewiesen wurde, reagierte er nicht auf die Aufforderungen. Weiterhin ließ er sich überhaupt nicht beruhigen. Erst später versetzte er sein Auto nach Aufforderung an den Rand. Der andere Autofahrer wurde ebenfalls gebeten am Fahrbahnrand zu parken, um den Vorfall klären zu können. Der 67-Jährige setzte sein hoch aggressives Verhalten weiter fort und brüllte minutenlang herum. Er unterschritt wiederholt die Distanz und näherte sich den Beamten in aggressiver Art und Weise. Seiner Meinung nach habe der andere Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse gebildet und er wolle ihn anzeigen. Der Hagener gab an, alle Daten des Verkehrsteilnehmers und zusätzlich die Namen aller anwesenden Polizeibeamten haben zu wollen.

Der 63-jährige Autofahrer, der aggressiv angegangen wurde, konnte sich das Verhalten des Mannes nicht erklären. Er gab an, dass er links in die Feldmühlenstraße abbiegen wollte, der 67-Jährige war dabei im Begriff geradeaus zu fahren. Kurz vor der Kreuzung sei der Mercedes dann plötzlich sehr schnell vor ihm eingeschert, der 67-Jährige habe sich dann quer vor ihn gestellt und sei aufgebracht ausgestiegen.

Durch das Verhalten des 67-Jährigen wurde die Unfallaufnahme minutenlang erheblich behindert. Die Polizisten fertigten einen Bericht an das zuständige Straßenverkehrsamt, zwecks Überprüfung der Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr. (arn)

