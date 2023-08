Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit Rettungshubschrauber nach Unfall in Klinik gebracht

Hagen (ots)

Am Donnerstag (10.08.) verletzte sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der 59-Jährige gegen 13.40 Uhr mit seinem Rad auf der Schwerter Straße. Als eine 71-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel nach links abbiegen wollte, befand sich der Mann auf der gleichen Fahrspur. Er wollte ebenfalls abbiegen, als die Opel-Fahrerin an ihm vorbeifuhr, erfasste sie ihn dabei mit der linken Fahrzeugseite. Der Mann zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber landete im Kreuzungsbereich, die Polizei musste die Unfallstelle sperren. Die 71-jährige Opel-Fahrerin blieb unverletzt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell