Polizei Hagen

POL-HA: Mann greift Polizisten an und verletzt einen Beamten

Hagen (ots)

Am Donnerstag (10.08.) gegen 23.15 Uhr fuhren Polizisten zur Düppelstraße, da Anwohner in einem Mehrfamilienhaus verdächtige Geräusche wahrgenommen hatten. Zivile Einsatzkräfte, die vor Ort keine verdächtigen Feststellungen machen konnten, trafen beim Verlassen des Mehrfamilienhauses im Flur auf einen 24-Jährigen. Als sie sich als Polizisten zu erkennen gaben und den Mann ansprachen, versuchte der Hagener plötzlich zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann einholen, er reagiert aggressiv und beleidigte sie vulgär. Er gab an weggelaufen zu sein, da er zu seinem Auto gehen wollte. Da er sich nicht beruhigte, wurde er in Gewahrsam genommen. Als er die Zelle betreten sollte, weigerte er sich vehement. Der 24-Jährige ballte seine Fäuste und versuchte circa zehn bis zwanzig Mal mittels "Schwinger" nach den Beamten zu schlagen und sie zu verletzen. Er traf dabei einen Polizisten im Gesicht. Der Hagener trat darüber hinaus auch um sich und wollte einem Beamten gezielt gegen den Kopf treten. Der hoch aggressive Hagener wirkte stark alkoholisiert, ein freiwilliger Atemalkoholtest konnte aufgrund seines Gemütszustandes nicht durchgeführt werden. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der verletzte Polizeibeamte verblieb im Dienst. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs sowie Bedrohung gegen den 24-Jährigen. (arn)

