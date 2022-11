LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Arnstadt (ots) - Zwischen dem 05.11.2022, gegen 16.00 Uhr, und dem 07.11.2022, gegen 04.45 Uhr, zerkratze ein derzeit Unbekannter einen geparkten Dacia am Friedrich-Ebert-Platz. Die Geschädigte stellte die Lackschäden an der linken Seite und am Heckbereich fest. Der Schaden wurde auf ca. 1.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen und sucht Zeugen (Tel. 03677-601124/Bezugsnummer 0274648/2022). (db) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

