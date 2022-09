Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Party auf Dachboden

Weimar (ots)

In Kranichfeld verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Mohrentaler Straße. In diesem gelangten sie auf den Dachboden, wo sie offensichtlich feierten und dabei massive Beschädigungen anrichteten. Mehre Bahnen der angebrachten Dämmfolie wurden zerrissen oder zerschnitten. Zudem wurde ein Fenster beschädigt. In Summe beläuft sich der verursachte Schaden auf etwa 2.500 Euro. Bisher gibt es keine Hinweise zu den Tätern. Hinweise nimmt die Polizei Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

