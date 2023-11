Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Diepholz, Twistringen und Stuhr - Syke, Portemonnaie Diebstahl - Schwarme, Reh ausgewichen ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Einbruch

Unbekannte sind am Sonntag gegen 19.00 Uhr in ein Wohnhaus im Postdamm eingebrochen. Sie öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster und betraten einen Raum. Danach flüchteten sie aus unbekannte Gründen ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Sulingen - Radfahrer leicht verletzt

Am Montag gegen 17.30 Uhr ist bei einem Ausparkversuch ein 27-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer wollte auf dem Lidl Parkplatz in der Nienburger Straße ausparken und übersah dabei den Radfahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Sulingen - Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Einen 41-jährigen Opel-Corsa Fahrer kontrollierte die Polizei in der Nacht zum Dienstag gegen 02.00 Uhr in der Diepholzer Straße. Der Fahrer stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab einen Wert fast 1,3 Promille. Nachdem er eine Blutprobe abgegeben hatte, beschlagnahmte die Polizei auch seinen Führerschein.

Twistringen - Einbruch

Durch ein Fenster zur Küche sind Unbekannte am Sonntag gegen 21.00 Uhr in einen Autoteilehandel in der Lindenstraße eingebrochen. Aus der unverschlossenen Kasse im Verkaufsraum entwendeten die Täter das Wechselgeld. Danach flüchteten sie unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Ein Pkw Mazda wurde gestern zwischen 07.50 Uhr und 12.00 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Ärztehaus in der Bremer Straße 16 beschädigt. Der Verursacher muss beim Rangieren gegen das Heck des Pkw geraten sein. Danach ist der Unbekannte geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mazda entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680 entgegen.

Schwarme - Reh ausgewichen

Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer ist in der Nacht zu Dienstag gegen 23.00 Uhr in der Bremer Straße einem Reh ausgewichen und gegen einen Baum geprallt. Zuvor hat er noch eine Mülltonne zerstört. Der 38-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt mindestens 10000 Euro.

Syke - Diebstahl Portemonnaie

Einer 57-jährigen Einkäuferin wurde gestern gegen 16.50 Uhr im Rewe-Markt in der Hauptstraße von einem Unbekannten das Portemonnaie aus der Jackentasche entwendet. Der Diebstahl viel erst an der Kasse auf. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen. Die Polizei erinnert aufgrund dieses Diebstahls erneut daran, Wertsachen immer so dicht wie möglich am Körper zu tragen. In der Einkaufstasche, der Handtasche, oder wie in diesem Fall in der Jacke, bietet einem Dieb die Möglichkeit unbemerkt das Portemonnaie zu entwenden. Weitere Hinweise unter www.polizei-beratung.de

Stuhr - Einbruch

In der Zeit von Samstag bis Montag drangen Unbekannte gewaltsam durch die Hauseingangstür in ein Wohnhaus im Luxemburger Weg ein. Mehrere Räume wurden nach Diebesgut durchsucht. Die Täter entwendeten einen Tresor und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell