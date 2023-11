Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 18.11.2023

Diepholz (ots)

Drebber - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Freitag, den 18.11.2023, kam es um 20:04 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Der Führer eines Pkw Audi kam aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten Hinweise auf eine Beeinflussung durch berauschende Mitteln bei dem Fahrzeugführer erlangt werden. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Sulingen - Einbruchdiebstahl in Friedhofsgebäude

Im Zeitraum vom 16.11.2023, 16:30 Uhr bis 17.11.2023, 07:45 Uhr, brach ein unbekannter Täter die Holztür zu einem Lagerraum auf dem kirchlichen Friedhof in Sulingen in der Lindenstraße auf. Anschließend wurden mehrere Werkzeuge aus dem Lagerraum entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Zeugen zu der Tat oder zu ungewöhnlichen Feststellungen in dem Zusammenhang werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271-9490 zu melden.

Mellinghausen - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 17.11.2023 gegen 14:06 Uhr auf der Hoyaer Straße (K14) in Mellinghausen. Ein 34-jährige Unfallbeteiligter befuhr mit seinem Lkw (MAN) die Kreisstraße in Fahrtrichtung Brake. Ein unbekannter Beteiligter überholte ihn unmittelbar nach dem Ortsausgangsschild mit seinem Lkw und schnitt ihn beim Wiedereinscheren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 34-järige Unfallbeteiligte in den Wegeseitenraum aus. Dort fuhr er sich mit seinem Lkw fest und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Sachschaden entstand lediglich am Wegeseitenraum in Höhe von rund 200 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen (Tel.: 04271-9490 zu melden.

Weyhe - zwei Wohnhauseinbrüche

Am Freitag brachen bislang unbekannte Täter in der Zeit von ca. 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr jeweils in ein Wohnhaus in der Dr.-Willms-Straße und in der Böttcherei ein. Die Täter gelangten jeweils unter erheblicher Gewaltanwendung in die Häuser und erbeuteten dort jeweils Geld und weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Ob die Taten zusammenhängen, ist bislang noch unklar.

Stuhr - zwei Wohnhauseinbrüche

In Stuhr brachen bislang unbekannte Täter am Freitag, etwa in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Korbmacherstraße ein, durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten bislang noch nicht zur Gänze ermittelte Wertgegenstände. Angaben zum Sachschaden konnten bislang nicht gemacht werden. Ebenfalls am Freitag, gegen 21:00 Uhr machten sich unbekannte Täter an einem Reihenhaus im Dammer Weg in Stuhr zu schaffen. In sehr rabiater Weise versuchten sie, sich Zugang zum Objekt zu verschaffen, was ihnen aber nicht gelang. Dafür wurden Nachbarn auf die Tat aufmerksam, wodurch die Täter dann schließlich von ihrem verbotenen Handeln abließen und schließlich unerkannt vom Tatort flohen.

