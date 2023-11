Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Festnahmen nach Raub und Brandstiftung - Barnstorf, Einbruch in Firma - Twistringen, Einbruch in Tankstelle ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Raub und Brandstiftung

Ein 27-jähriger polizeibekannter Sulinger ist am Donnerstag gegen 20.20 Uhr in eine Wohnung in der Memelstraße eingebrochen und hat dort Feuer gelegt. Der Brand wurde zum Glück schnell entdeckt und mit Hilfe der Feuerwehr letztendlich gelöscht. Vorausgegangen war ein Raub in der Bassumer Straße zum Nachteil des 27-Jährigen. Ein ebenfalls polizeibekannter 28-Jähriger hatte gegen 19.20 Uhr, unter Drohung mit einem Messer, dem 27-Jährigen Geld abgenommen. Vermutlich aus Rache war dieser dann bei dem 28-Jährigen eingebrochen und hatte das Feuer gelegt. Die Polizei konnte beide Männer festnehmen und sie für weitere Maßnahmen zur Dienststelle in Sulingen bringen.

Barnstorf - Diebstahl von Firmengelände

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch einen Zaun auf der Rückseite der Firma auf das Gelände gelangt. Danach haben sie gewaltsam das Tor zur Straße geöffnet. Vermutlich mit einem Fahrzeug sind die Täter danach auf das Gelände gefahren und haben Elektroabfälle aufgeladen und entwendet. Anschließend sind sie geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 804770, entgegen.

Twistringen - Einbruch in Tankstelle

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in eine Tankstelle in der Lindenstraße eingebrochen. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Bürofenster und anschließend in der Tankstelle einen Tresor. Mit Bargeld und Zigaretten aus dem Verkaufsraum flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Auffahrunfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 30-jähriger Pkw-Fahrer gestern gegen 17.25 Uhr bei einem Auffahrunfall an der Einmündung Krusenberg / Okeler Straße. Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw mit Anhänger war auf sein Fahrzeug aufgefahren. Der 30-Jährige musste an der Einmündung hinter einer 42-jährige Pkw Fahrerin anhalten. Der 18-Jährige war, wie auch die Vorausfahrenden, in Richtung Okel unterwegs. Er erkannte die Situation zu spät und fuhr deshalb auf. Der 30-jährige Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro.

Weyhe - Diebstahl aus Pkw

Nur eine kurze Zeit hatte gestern gegen 16.30 Uhr ein Rentner seinen Pkw auf dem Friedhofsparkplatz in Leeste an der Hagener Straße abgestellt, was ein Unbekannter nutzte, um den Pkw aufzubrechen. Der Unbekannte zerstörte ein Fenster auf der Beifahrerseite und entwendete eine Handtasche mit Bargeld und diversen Papieren vom Beifahrersitz. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, Wertsachen niemals offen im Fahrzeug liegen zu lassen. Auch, wenn man nur ganz kurz das Fahrzeug verlässt, sollten die Wertsachen immer mitgenommen werden. Weitere Hinweise unter www.polizei-beratung.de.

Weyhe - Unfallflucht mit hohem Schaden

Ein Unbekannter hat gestern im Handelsweg in Kirchweyhe bei einer Unfallflucht einen Schaden von rund 8000 Euro hinterlassen und ist nach dem Unfall geflüchtet. Der geschädigte Pkw, ein Mercedes, stand in der Zeit von 11 bis 13 Uhr auf einem Parkplatz hinter der Haus Nr. 5. Ein bislang Unbekannter muss beim Rangieren auf dem Parkplatz gegen den Mercedes geraten sein und ihn erheblich beschädigt haben. Anschließend ist der oder die Unbekannte geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0421 / 80660, zu melden.

