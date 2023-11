Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch, Verkehrsunfall mit sechs Verletzten - Twistringen, Einbruch und Pkw Diebstahl - Stuhr, Festnahme nach Diebstahlvorbereitung ---

Diepholz (ots)

Lembruch - Verkehrsunfall mit sechs Verletzten

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Diepholzer Straße (B 51) wurden gestern Abend gegen 20.45 Uhr insgesamt sechs Personen verletzt, davon zwei schwer und ein 3-jähriges Kind leicht. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 51 in Richtung Diepholz. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw einer 58-jährigen Fahrerin. Der 31-jährige Fahrer und die 58-jährige Fahrerin wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Vier Mitfahrer im Pkw des 31-Jährigen wurden leicht verletzt, unter ihnen ein 3-jährige Kind. Sie alle wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf ca. 15000 Euro beziffert.

Twistringen - Pkw-Diebstahl

Am frühen Dienstagmorgen, im Zeitraum von 05.30 Uhr bis 07.00 Uhr, haben Unbekannte in Twistringen einen BMW X5 entwendet. Der Pkw war auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Langenstraße verschlossen abgestellt. Der Schaden beträgt rund 15000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Twistringen - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Apotheke in Twistringen, Große Straße, eingebrochen. Der oder die Täter gelangten durch den Garten zum Apothekengebäude. Nachdem sie gewaltsam ein Fenster geöffnet hatten, durchsuchten sie nahezu sämtliche Räume. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Arzneimittel und elektronische Geräte. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Verkehrsunfall

Am Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr wurde der Pkw einer 29-jährigen Fahrerin von einer Windböe erfasst und in den Graben geschleudert. Die 29-Jährige befuhr die Straße Finkenberg, als die Windböe sie erfasste. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 29-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Stuhr - Einbruch

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag auf einem Firmengelände An der Bahn in eine Halle eingebrochen. In der Halle brachen die Täter eine Stahltür zu einem Lagerraum auf, um dort diverse Elektrowerkzeuge zu entwenden. Der Schaden beträgt rund 8000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Diebstahl / Festnahme

Zwei Ladendiebe haben gestern gegen 16.40 Uhr Ware (Werkzeuge und elektronische Geräte) aus einem Baumarkt an der Gottlieb-Daimler-Straße in das Außengelände gebracht. Hier warfen sie die Ware über den Zaun auf den Parkplatz. Danach wollten sie den Kassenbereich passieren, wurden aber durch Mitarbeiter aufgehalten, die das Verbringen der Ware beobachtet hatten. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung kann ein Täter festgehalten werden, der andere konnte flüchten. Die Polizei übernahm den festgenommenen 30-jährigen Bremer und brachte ihn zur Dienstelle nach Weyhe. Die Fahndung nach dem zweiten geflüchteten Täter blieb erfolglos.

