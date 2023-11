Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lemförde, Kassendieb aus Selbstbedienungshäuschen festgenommen - Bassum, Transporter aufgebrochen - Bruchh.-Vilsen, Im Graben gelandet ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Dieb festgenommen

Die Polizei hat gestern gegen 18.25 Uhr einen 18-Jährigen festgenommen, nachdem dieser eine Kasse in einem Selbstbedienungshäuschen in der Hauptstraße gewaltsam geöffnet hatte und das Bargeld daraus entwendet hatte. Der 18-Jährige wurde für weitere Maßnahmen zur Dienststelle verbracht.

Sulingen - Auffahrunfall

Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin ist am Montag gegen 16.10 Uhr in Klein Lessen auf der B 214 auf zwei vor ihr fahrende Pkw aufgefahren. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin und ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mussten wegen stockendem Verkehr abbremsen. Dies erkannte die 51-Jährige zu spät und fuhr auf. Sie wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 21000 Euro.

Diepholz - Auffahrunfall

Eine 45-jährige Opel-Fahrerin ist gestern gegen 14.00 Uhr auf den BMW einer ebenfalls 45-jährigen Fahrerin aufgefahren. Beide befuhren in Aschen die Lohner Straße in Richtung B 69. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Bassum - Transporter aufgebrochen

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag letzter Woche bis Montagmorgen einen in der Bürgermeister-Lienhop-Straße abgestellten Transporter aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Heckklappe und gelangten so ins Fahrzeuginnere. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Im Graben gelandet

Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer ist am Montag gegen 13.15 Uhr in der Straße Alte Drift, aus noch ungeklärter Ursache, in einen Graben gefahren. Der 23-Jährige befuhr die Straße in Richtung Wehlermühle, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn geriet und im Graben landete. Der Fahrer blieb unverletzt, der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 2500 Euro.

Weyhe - Einbruch

Ein Hausbesitzer konnte am Montag gegen 18.25 Uhr einen Einbruch in sein Haus in Kirchweyhe, Zum Bauhof, auf seinem Handy mitverfolgen. Danach hatten drei Unbekannte durch eine Terrassentür das Haus betreten, den Alarm ausgelöst und damit die Liveübertragung gestartet. Die drei Täter flüchteten ohne Diebesgut. Die Polizei wertet nun die Bilder der Videoübertragung aus und bittet um Hinweise unter Tel. 0421 / 80660.

