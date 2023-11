Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressmeldung der PI Diepholz vom 12.11.2023

Trunkenheit im Verkehr in Bruchhausen-Vilsen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befährt kontrolliert eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Syke einen 47-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw in der "Lange Straße" in Bruchhausen-Vilsen. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellen die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Dienststelle nach Syke begleiten. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol im Bassum

Am Sonntag, den 12.11.2023, gegen 00:33 Uhr, führt eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Syke eine Verkehrskontrolle in der Bürgermeister-Bernard-Straße in Bassum durch. Hierbei wird bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 0,9 Promille festgestellt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste die Beamten zur Dienststelle des PK Syke begleiten. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Sulingen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ereignete sich am Samstag, zwischen 17:10 Uhr und 18:30 Uhr, in der Bassumer Straße, als ein noch unbekannter Fahrzeugführer gegen die Ziegelsteinmauer eines Grundstücks fuhr. Hierbei wurde ein gemauerter Pfosten beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden wird auf etwa 100EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, zu melden.

