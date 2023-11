Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Einbruch in Apotheke - Schwarme, Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Diepholz (ots)

Stuhr - Einbruch in Apotheke

Am 09.11.2023 in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 04:10 Uhr haben sich Unbekannte Zutritt in eine Apotheke in der Bremer Straße in Stuhr verschafft. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel.: 0421 8066-0, entgegen.

Stuhr - Aufbruch von Zigarettenautomat und Diebstahl

Unbekannte Täter öffneten am Donnerstag in der Zeit von 00:00 Uhr bis 04:30 Uhr in der Jupiterstraße in Stuhr einen Zigarettenautomaten und entwendeten die darin befindlichen Zigaretten und das Bargeld. Die Höhe des entstandenen Sach- und Stehlgutschadens ist noch nicht bekannt. Sollten verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, bitte bei der Polizei Weyhe unter 0421 8066-0 melden.

Syke - Diebstahl eines Pedelec

Unbekannte haben im Laufe des Donnerstags zwischen 06:10 Uhr und 17:57 Uhr ein Pedelec aus dem Fahrradstand am Bahnhof Syke aus der Sammelschließanlage entwendet. Das Rad ist von der Marke Giant. Der Schaden wird auf ca. 7150 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 969-0, entgegen.

Schwarme - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und anschließender Flucht

Am Mittwochabend, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein Traktor samt Anhänger eine Tankstelle in der Bremer Straße in Schwarme. Vermutlich beim Rückwärtsfahren touchierte er ein Technikhaus, wodurch dieses stark beschädigt wurde. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Anhand von Videoaufzeichnungen konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers ermittelt werden.

