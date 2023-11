POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Verkehrsunfall mit Gegenverkehr - Stuhr, Multifunktionssystem aus Pkw entwendet

Polizeiinspektion Diepholz

Bruchhausen-Vilsen, Verkehrsunfall mit Gegenverkehr - Stuhr, Multifunktionssystem aus Pkw entwendet

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 19.30 Uhr entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw ein Schaden von rund 6000 Euro. Der 46-jährige Fahrer des Sattelzuges befuhr die Bundesstraße 6 in Richtung Asendorf. In der Ortschaft Dille wollte er nach links in die Homfelder Chaussee abbiegen. Hierbei übersah er im Gegenverkehr den Pkw eines 42-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten, verletzt wurde niemand. Der Pkw des 42-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Stuhr - Diebstahl aus Pkw

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in der Reutlinger Straße Höhe Haus Nr.3 einen Pkw Mercedes Benz aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden in der Zeit von 21.00 bis 08.00 Uhr das Lenkrad und das Multifunktionssystem ausgebaut und entwendet. Der Schaden wird auf rund 10000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 04231 / 80660, entgegen.

Syke - Diebstahl

Unbekannte haben am Montag zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr am Bahnhof in Syke einen E-Scooter entwendet. Der Unbekannte zerstörte das Ringschloss, mit dem der Scooter gesichert war und entwendete ihn. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

