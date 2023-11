Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 05.11.2023

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 03.11.2023, gegen 12:00 Uhr, beabsichtigte eine 32-jährige Fahrschülerin aus Affinghausen im Fahrschul-Pkw mit ihrem 42-jährigen Fahrlehrer aus Ehrenburg von der Schmelingstraße in den Amselweg abzubiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Radfahrer mittleren Alters. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Radfahrer, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise zum Radfahrer nimmt die Polizei in Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Am Samstagabend, den 04.11.2023, gegen 21:20 Uhr, beabsichtigte ein 28-jähriger Bremer mit seinem Pkw die Südumgehung Dreye aus Richtung Kirchweyhe kommend zu queren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden 52-jährigen Mannes aus Blender, der mit seinem Pkw die Südumgehung Dreye aus Richtung Bremen kommend in Fahrtrichtung Riede befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die sechs Fahrzeuginsassen der beiden Pkw zum Teil schwer verletzt wurden. Die Lichtsignalanlage des Kreuzungsbereiches war zum Unfallzeitpunkt, aufgrund eines Verkehrsunfalls von Freitagabend (siehe Pressemeldung vom 04.11.2023/ 08:50 Uhr), nicht in Betrieb.

