POL-DH: --- Weyhe - Ergänzung zur Pressemeldung LKW Brand - Zeugenaufruf

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei bei dem Brand zweier Lkw am Freitagabend von Brandstiftung aus. Aus diesem Grund bittet die Polizei Zeugen, die am Freitagabend im Bereich Dreyer Straße / Zeppelinstraße, dortiger Abstellplatz, Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

Pressemeldung Weyhe - Lkw Brand vom 04.11.2023

Am Freitagabend gegen 22.20 Uhr wurden der Rettungsleitstelle zwei brennende Lkw in Dreye, Dreyer Straße, gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen zwei geparkte Sattelzüge bereits in Vollbrand. Zwei weitere Sattelzüge wurden durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Augenscheinlich war das Feuer in den Führerhäusern der Lkw entstanden. Dort konnte die Polizei Benzinkanister sicherstellen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden das Feuer in den Lkw mutwillig durch Brandbeschleuniger (Benzin) gelegt. Die Feuerwehr löschte die brennenden Lkw und verhinderte das Ausbreiten des Feuers. Die Polizei hat die Brandörtlichkeit beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf mindestens 200000 Euro beziffert.

