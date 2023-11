Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Lkw Brand und Verkehrsunfall mit Feuerwehrangehörigen ---

Diepholz (ots)

Am Freitagabend gegen 22.20 Uhr wurden der Rettungsleitstelle zwei brennende Lkw in Dreye, Dreyer Straße, gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen zwei geparkte Sattelzüge bereits in Vollbrand. Zwei weitere Sattelzüge wurden durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Augenscheinlich war das Feuer in den Führerhäusern der Lkw entstanden. Dort konnte die Polizei Benzinkanister sicherstellen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden das Feuer in den Lkw mutwillig durch Brandbeschleuniger (Benzin) gelegt. Die Feuerwehr löschte die brennenden Lkw und verhinderte das Ausbreiten des Feuers. Die Polizei hat die Brandörtlichkeit beschlagnahmt und die ersten Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden wird auf mindestens 200000 Euro beziffert.

Auf der Anfahrt zum Feuerwehrgerätehaus in Dreye sind zwei Feuerwehrangehörige bei einem Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt worden. Ein 34-jähriger Feuerwehrmann befuhr mit seinem Privat-Pkw die Ortsumgehung Dreye und wollte auf die Kirchweyher Straße Richtung Dreye abbiegen. Als er trotz Rotlicht der Lichtzeichenanlage abbog, kollidierte er mit dem Pkw eines 47-jährigen Feuerwehrangehörigen, der aus Richtung Kirchweyhe bei Grün in die Kreuzung einfuhr. Nach der Kollision schleuderte der Pkw des 34-Jährigen auf einen Acker. Der Pkw des 47-Jährigen schleuderte gegen einen Ampelmast. Der Fahrer wurde eingeklemmt und musste der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Fahrer erlitt leichtere Verletzungen und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt rund 100000 Euro. Die Ortsumgehung Dreye war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell