Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Einbruch in Wohnhaus - Syke, Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Sudweyhe, Finterei, eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster auf der Hausrückseite ein und durchsuchten nahezu alle Räume und Schränke. Sie entwendeten aus dem Keller einen Tresor und flüchteten dann unerkannt. Ob sie weiteres Diebesgut erlangen konnten, ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Verkehrsunfall

Ein freundlicher Autofahrer wollte einem 58-jährgen Skoda-Fahrer, der am Donnerstag um 15:40 Uhr von der B6 nach Links auf das Gelände der Tankstelle an der Nienburger Straße abbiegen wollte, die Durchfahrt gewähren. Durch den Rückstau vor der Ampel übersah der Mann im Abbiegevorgang allerdings einen entgegenkommenden Mercedes, der sich auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Ernst-Boden-Straße befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde, aber ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro entstand.

