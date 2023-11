Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brockum, Zeugenaufruf nach Körperverletzung beim Brockumer Markt - Syke und Neubruchhausen, Einbrüche in Schuppen und Container ---

Diepholz (ots)

Brockum - Polizeibilanz / Zeugenaufruf

Die Polizei zieht nach dem Brockumer Markt eine zufriedenstellende Bilanz. Gemessen an den Besucherzahlen des Brockumer Marktes bewegten sich die Polizeieinsätze im erwarteten Rahmen, so der Gesamteinsatzleiter der Polizei, Andreas Meyer. Während der vier Festtage musste die Polizei mehrere Körperverletzungen, zumeist Faustschläge nach vorangegangenen Streitigkeiten, Diebstähle von Bargeld und Papieren sowie Sachbeschädigungen aufnehmen. Ein Besucher urinierte in ein Ausstellungswaschbecken und beschädigte dadurch auch die darunter stehenden Schränke. Herausragend ist eine gefährliche Körperverletzung durch den Einsatz eines Glasgefäßes zu nennen, wodurch das Opfer schweren Gesichtsverletzungen erlitten hat und im Krankenhaus liegt. Der Vorfall hat sich am Sonntag, 29.10.2023, um 02:20 Uhr im Fangmann-Festzelt zugetragen. Zu diesem Vorfall bittet die Polizei Diepholz mögliche Zeugen, sich unter Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Syke - Einbruch in Schuppen

In der Zeit von Sonntag bis Dienstag hat sich ein bisher noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Holzschuppen am Sonnenhang verschafft. Aus dem Schuppen entwendete der Unbekannte den Fahrradcomputer eines Pedelecs. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242/9690, zu informieren.

Syke - Auffahrunfall

Am Dienstag gegen 16:15 Uhr ist es an der Kreuzung Ernst-Boden-Straße / Bassumer Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW gekommen. Ein 57-jähriger Staffhorster wollte nach rechts in die Bassumer Straße abbiegen. Dies übersah ein 20-jähriger Osterholzer und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde er leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Pkw beträgt ca. 1600 Euro.

Bassum-Neubruchhausen - Container-Einbruch

Aus einem Baustellen-Container in Eschenhausen wurde in der Zeit von Freitag bis Dienstag ein Stampfer in Wert von ca. 1200 Euro entwendet. Die Täter brachen das Schloß des Containers auf, um an das Diebesgut zu gelangen. Zeugen informieren bitte die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell