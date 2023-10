Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Einbruch bei Stadtwerken - Wagenfeld, Suche nach Seniorenheimbewohner und Verkehrsunfall mit Pferdeanhänger ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Verkehrsunfall

Am Sonntag gegen 10.50 Uhr befuhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer mit Pferdeanhänger den Bollweg in Richtung Rahden. Aus noch ungeklärter Ursache löste sich der Pferdeanhänger geriet nach links gegen ein Brückengeländer und stieß dann mit dem Pkw einer 61-jährigen Fahrerin zusammen. Verletzt wurde niemand, jedoch der Schaden beträgt rund 10000 Euro. Alle Fahrzeuge, auch der Pferdeanhänger, waren noch fahrbereit.

Wagenfeld - Suche in der Nacht

Am Samstagabend gegen 21.10 Uhr verließ ein 82-jähriger Heimbewohner das Seniorenheim in der Schulstraße. Der demente und orientierungslose Mann war aus einem Fenster gefallen und dann zu Fuß geflüchtet. Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch mit Hunden, einem Polizeihubschrauber und einer Drohne der Feuerwehr, blieben zunächst erfolglos. In der Nacht gegen 02.25 Uhr konnte schließlich telefonischer Kontakt zu dem 82-Jährigen aufgenommen werden. Eine Ortung verriet dann seinen Aufenthaltsort. Er befand sich in einer 5 Kilometer entfernten Garage auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Mit leichten Verletzungen konnte der 82-Jährige zurück in das Seniorenheim gebracht werden.

Diepholz - Einbruch bei Stadtwerken

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag, 16.00 Uhr, auf Montag, 06.50 Uhr, in die Werkstatt- und Lagerräume der Stadtwerke in der Amelogenstraße eingebrochen. Die Täter gelangten durch den Zaun auf das Firmengelände. Anschließend stiegen sie über das Dach in die Firmenräume ein. Sie durchsuchten nahezu alle Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurden Werkzeuge und Kabeltrommeln entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Da der Abtransport mit einem oder mehreren Fahrzeugen erfolgt sein muss, bittet die Polizei verdächtige oder ungewöhnliche Beobachtungen zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell