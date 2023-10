Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 29.10.2023

Diepholz (ots)

Hinsichtlich des Brockumer Marktes gibt es, bis auf die üblichen kleinen Pöbeleien und Schubsereien, keine nennenswerten Vorfälle.

Syke-Heiligenfelde, Verkehrsunfall

Ein 65-jähriger Syker befährt mit seinem Pkw die Bundesstraße 6 in südliche Fahrtrichtung und beabsichtigt nach rechts in die Straße Steinheide abzubiegen. Bevor dieser Abbiegen kann kommt es zu einem Auffahrunfall, welcher durch einen 66- jährigen Weyher mit seinem Pkw verursacht wird. Noch während die Fahrzeuge in Bewegung sind, kommt es zu einer zweiten Kollision der beiden Fahrzeuge. Weiterhin werden ein vorhandenes Straßenschild und ein Begrenzungspoller touchiert. Der Pkw des Weyhers war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9500 Euro.

Einbruch in Firma

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Stuhr-Moordeich, in der Straße An der Bahn, in die Räumlichkeiten einer Firma eingebrochen. Es wurde eine Zugangstür gewaltsam geöffnet, so daß die Täter Zugriff auf eine geringe Menge an Bargeld hatten. Insgesamt entstand ein Schaden von ca 200,-EUR

Durchsuchung nach Ladendiebstahl

Am Freitag wurde ein 36-jähriger Mann in einem Supermarkt in Stuhr-Varrel durch Mitarbeiter des Marktes festgehalten. Er stand im Verdacht in den vergangenen Tagen u.a. Bekleidung im Wert von über 1500,-EUR entwendet zu haben. Die Auswertung der Videoaufzeichnungen belegten schließlich die Vermutung der Mitarbeiter. Ein Richter ordnete die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Dabei fanden die Polizeibeamten eine Vielzahl an Sachen, die aus den Diebstählen stammen dürften. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann entlassen.

Kompletträderdiebstahl

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu einem umzäunten Firmengelände in der Rudolf-Diesel-Straße in Stuhr-Brinkum/Nord. Hier bockten sie einen Pkw Mercedes-Benz auf Steinen auf und entwendeten alle vier Kompletträder eines Kundenfahrzeuges. Die genaue Schadenssumme steht noch nicht genau fest, dürfte aber im vierstelligen Euro-Bereich liegen.

Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, gg. 02:40 h, wurde ein 27-Jähriger Syker in Weyhe-Sudweyhe auf der Sudweyher Straße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, daß er unter Alkoholeinfluß stand. Ein test am Alkomaten auf der Dienststelle ergab einen Wert von umgerechnet 0,84 Promille. Damit war für den Mann die Fahrt beendet. Ihn erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Sulingen - Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 21:00 bis 08:00 Uhr, einen abgestellten Pkw auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Restaurants in der Langen Straße in 27232 Sulingen. Hinweisgeber oder mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Sulingen - Beschädigung eines abgestellten Pkw Am Freitagmorgen des 27.10.2023, in der Zeit von 07:00 bis 13:10 Uhr, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein am Fahrbahnrand abgestellter Opel Corsa in der Breslauer Straße in 27232 Sulingen beschädigt. Mögliche Zeugen eines Unfalls sowie Hinweisgeber zum verursachenden Fahrzeug werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 zu melden.

Wehrbleck - Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr Am gestrigen Samstagnachmittag des 28.10.2023, gegen 13:30 Uhr, kollidierten ein Wohnmobil und vermutlich ein Transporter im Begegnungsverkehr auf der Wehrblecker Heide (K42) in 27259 Wehrbleck. Am Wohnmobil entstand ein geschätzter Schaden von 2500 Euro. Der Fahrer des Transportes kam seinen Pflichten als Unfallbeteiligter jedoch nicht nach und setzte seine Fahrt nach dem Unfallgeschehen fort. Hinweise zu dem flüchtigen Transporter nimmt die Polizei in Sulingen unter 04271/949-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell