Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 28.10.2023

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Keine besonderen Vorkommnisse.

PK Sulingen

Keine besonderen Vorkommnisse.

PK Syke

Keine besonderen Vorkommnisse.

PK Weyhe

Kompletträderdiebstahl

Erneut ist es in Stuhr-Brinkum zu einem Diebstahl von Pkw-Rädern gekommen. Gegen 4:15 h am Freitagmorgen versuchten mehrere Täter die Räder eines Mercedes-Pkw zu demontieren und zu entwenden. Der Pkw stand auf der Ladefläche eines Lkw, der in der Marie-Curie-Straße parkte. Auf den Diebstahl wurde allerdings der Lkw-Fahrer, der in seiner Kabine schlief, wach und störte die Täter. Diese flohen und nahmen ein Rad mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. An dem Pkw entstand Sachschaden. Insgesamt entstand ein Schaden von über 4.000,-EUR

Einbruch in Wohnhaus

In der Wehlauer Strasse in Weyhe-Kirchweyhe kam es in der Zeit vom 21.10. -27.10 zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Da die Bewohner im Tatzeitraum im Urlaub waren, kann noch nicht angegeben werden, was entwendet wurde. Fest steht bislang, dass die Täter wie üblich über eine rückwärtige Tür ins Haus eindrangen. Eine Schadenssumme steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell