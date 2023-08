FW-HAAN: Tag der offenen Tür des Löschzugs Gruiten

Feuerwehr Haan

Zum Tag der offenen Tür lädt der Löschzug Gruiten der Freiwilligen Feuerwehr Haan am Samstag, 12. August, ans und ins Gerätehaus an der Bahnstraße 62 ein. Beginn ist um 12 Uhr.

Erstmals nach einer mehrjährigen Corona-Auszeit werden wieder viele Informationen rund um die Feuerwehr angeboten. Für die Kinder gibt es eine Riesen-Hüpfburg in Form eines Feuerwehrfahrzeugs. Die kleinen Gäste können aber auch an einer Rundfahrt in einem richtigen Feuerwehrauto teilnehmen. Es werden Kaffee und Kuchen gereicht, es gibt Leckeres vom Grill und natürlich kühle Getränke. Der Löschzug Gruiten stellt darüber hinaus seine Fahrzeuge vor.

Am Abend sorgt ein DJ für musikalische Unterhaltung, und es darf getanzt werden.

Von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr findet auf der Bahnstraße zudem wieder der beliebte Kindertrödelmarkt der Werbegemeinschaft Gruiten statt.

