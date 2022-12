LPI-J: Vermisste 15-Jährige aus dem SHK

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Unbekannte entwendeten beide Kennzeichentafeln eines geparkten Pkw Skoda in Mörsdorf. Der Fahrzeughalter stellte seinen Pkw am Dienstagmorgen ab und fuhr am Abend zu seiner Arbeitsstätte. Erst hier fiel ihm das Fehlen seiner Kennzeichentafeln auf. Eine Nachschau am originären Abstellort führte zur Feststellung der jeweiligen Blenden, welche am Boden lagen. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr