Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Heizöl läuft in Keller eines Gewerbebetriebs

Haan (ots)

Bei der Betankung mit Heizöl ist in einem Gewerbebetrieb an der Flurstraße heute ein großer Teil des Stoffs in den Keller gelangt. Rund 20 Kubikmeter konnten aber durch bauliche Einrichtungen aufgefangen werden.

Die Feuerwehr Haan war um 8.38 Uhr alarmiert worden und traf mit Unterstützung von Kräften der Feuerwehr Erkrath Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen eines Unternehmens, welches das Heizöl aufnahm. Der Einsatz der Feuerwehr war um 11.30 Uhr beendet. Es waren rund 30 Kräfte eingesetzt.

