Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am frühen Dienstag, 26. September 2023, 03:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek entstanden. Es wurde niemand verletzt.

Ein 41-jähriger Mann aus Polen befuhr mit einem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 in Richtung Bremen. In einer eingerichteten Baustelle kam er mit dem Zug nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zunächst aufgestellte Warnbaken und drückte anschließend die Außenschutzplanke nieder.

Am Sattelzug wurden drei Reifen beschädigt. Ein Dieseltank an der Sattelzugmaschine wurde aufgerissen. Es traten ungefähr 200 Liter Diesel aus. Insgesamt wurde von einem Schaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro ausgegangen. Der Sattelzug konnte in einer für den Verkehr gesperrten Abfahrt abgestellt werden. Die Reparaturarbeiten konnten so gefahrlos und ohne Behinderungen durchgeführt werden.

