LPI-J: Heckenbrand

Apolda (ots) - Gestern, gegen 10:30 Uhr kam es in der Lessingstraße in Apolda zu einem Auffahrunfall. Als eine 45-jährige Smart-Fahrerin in eine dortige Parklücke einparken wollte, übersah sie beim Rangieren einen von hinten kommenden Audi-Fahrer und fuhr gegen dessen hintere Beifahrerseite. An beiden Fahrzeugen entstand ein entsprechender Lack- und Karosserieschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand und die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Rückfragen bitte an: ...

