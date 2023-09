POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand eines Carports in Ganderkesee-Bookholzberg

Delmenhorst (ots) - Ein 13-jähriges Mädchen ist am Montag, 25. September 2023, gegen 18:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee schwer verletzt worden. Dabei befuhr eine 24-jährige Delmenhorsterin mit einem Kleinwagen den Immerweg in Richtung Sportanlagen. Sie übersah das am rechten Straßenrand und in dieselbe Richtung gehende Mädchen. Der Pkw erfasste ...

mehr