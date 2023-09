Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Überholvorgang +++ Insassen eines Pkws gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein junger Fahranfänger ist am Montag, 25. September 2023, gegen 15:00 Uhr, durch ein grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahrverhalten im Stadtgebiet von Delmenhorst aufgefallen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der 19-jährige Delmenhorster befuhr mit einem VW die Straße "Am Stadion" in Richtung Elbinger Straße. Dabei überholte er den Opel eines 65-jährigen Delmenhorsters und zwang einen entgegenkommenden Fahrer oder eine Fahrerin zu einem Bremsmanöver. Auch der 65-Jährige musste seinen Pkw abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem einscherenden VW zu verhindern. Die folgende Kreuzung zur Düsternortstraße überquerte der junge Fahrer bei Rotlicht zeigender Ampel. Die Besatzung eines Streifenwagens befand sich in unmittelbarer Nähe und beobachtete Teile des Fahrverhaltens. Die Beamten stoppten den jungen Mann in der Breslauer Straße.

Aufgrund der gezeigten Fahrweise und auch der Äußerungen des 65-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die Beamten kontaktierten die zuständige Staatsanwaltschaft, die einen Antrag auf Beschlagnahme des Führerscheins stellte. Diese wurde durch einen Richter angeordnet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die das Fahrverhalten des 19-Jährigen beobachtet haben. Insbesondere die Insassen des Fahrzeugs, die in Richtung Hasporter Damm unterwegs waren und abbremsen mussten, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell