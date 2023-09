POL-MFR: (1071) Mann mit Bierflasche geschlagen - Festnahme

Nürnberg (ots) - Am Samstag (16.09.2023) kam in der Nürnberger Innenstadt ein Radfahrer zu Sturz. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann war gegen 12:30 Uhr mit einem Rennrad auf dem Maxplatz in Richtung Innenstadt unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache stürzte und sich schwerste Verletzungen zuzog. Ein Zeuge führte bis zum ...

mehr