POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 31.10.2023

Stuhr - Diebstahl von Pkw-Kompletträdern

Am frühen Montagmorgen, in der Zeit von 01:00 Uhr - 07:00 Uhr, wurden in Stuhr-Brinkum, in der Osterstraße, insgesamt vier Räder von einem Mercedes-Benz abgebaut und anschließend entwendet. Der Pkw wurde für die Tatausführung auf Pflastersteinen aufgebockt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Stuhr - Ungewöhnlicher Ladendiebstahl

Am Montagmorgen, gegen 8:20 Uhr, befand sich ein 42-jähriger Mann aus Litauen im Real-Kauf-Markt in Stuhr, Ortsteil Groß-Mackenstedt. In der Spirituosenabteilung trank er im Beisein von Marktmitarbeitern innerhalb kürzester Zeit eine Flasche Wodka aus. Dies führte dazu, dass er nach wenigen Minuten das Bewusstsein verlor, sodass ein Rettungswagen gerufen werden musste. Der Mann wurde zur weiteren Beobachtung einem Krankenhaus zugeführt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Führer eines weißen Sattelzugs (DAF) befuhr am Montag, um 11:04 Uhr, die Homfelder Straße in Fahrtrichtung Bruchhausen-Vilsen. Hierbei fuhr er so weit links, dass ihm ein entgegenkommender Lkw samt Anhänger ausweichen musste und im Seitenraum stecken blieb. Der Sattelzugführer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von 15.200 Euro.

Asendorf - Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Dienstagmorgen, um 05:14 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Asendorfer die Straße Wohlheide in Asendorf. Hierbei kam er alleinbeteiligt mit seinem Pkw, in einer leichten Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf einem dortigen Acker stecken. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Kokain und Marihuana. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.300 Euro.

Groß Lessen - Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag befuhr ein 28-jähriger Führer eines Pkw die B214 in Fahrtrichtung Sulingen. In Höhe der Ortschaft Groß Lessen beabsichtigte der Pkw-Führer in einer langgezogenen, schlecht einsehbaren Linkskurve einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen. Noch während des Überholvorgangs bemerkte der Pkw-Führer den entgegenkommenden 50-jährigen Ratzeburger mit seiner Sattelzugmaschine. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindert, wich der 28-Jährige mit seinem Pkw nach links aus, konnte einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Sattelzug jedoch nicht verhindern. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Pkw-Führer mutmaßlich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.800 Euro.

